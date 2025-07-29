Мерц: тарифи в угоді ЄС і США шкодять економіці Німеччини

Також вони погіршать трансатлантичну торгівлю.

У понеділок, 28 липня, США та ЄС уклали торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці може спричинити серйозні проблеми для німецької економіки.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bild.



Після засідання кабінету міністрів з безпеки він зазначив, що наслідки угоди не обмежуються лише Німеччиною та Європою.

"Німецька економіка зазнає значних збитків через ці мита... Ми побачимо наслідки цієї торговельної політики і в США", - зазначив канцлер.

За його словами, це призведе не лише до зростання інфляції, а й до загального погіршення трансатлантичної торгівлі.

"Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Мерц.

Водночас він висловив подяку Єврокомісії за невтомні переговори зі США, зазначивши, що хоч кінцевий результат його і не задовольняє, але більшого досягти було неможливо.

"Особисто я не очікував нічого більшого, ніж цей результат. Але ще раз: він нас не може задовольнити, проте це найкраще, чого можна було досягти в цих обставинах", - резюмував федеральний канцлер.

Також вчора у Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС.