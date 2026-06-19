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Тайвань переймає досвід України й навчає громадян керувати дронами

19 червня 2026, 08:55
Тайвань переймає досвід України й навчає громадян керувати дронами
Фото: www.ekathimerini.com
Кількість зареєстрованих на острові дронів перевищила 39 тисяч.

На Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю.

Про це пише The Guardian.

У невеликій переповненій кімнаті в Тайбеї 48-річний Пан Цзянь-цзінь намагається втримати дрон у рівному польоті. Він ніколи раніше не керував безпілотником, але впевнено проводить апарат через трасу з конусів, не зачепивши жодного. Разом із ним навчання проходять близько двох десятків учасників – це перший набір тайванської програми пілотування дронів для цивільних.
 
"Війна в Україні справді змінила підхід до використання дронів. Це наче я отримав ще один навик, який зможу застосувати, якщо колись знадобиться", – каже Пан, який працює на харчовому підприємстві.
 
Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії. На острові вже кілька років спостерігається сплеск інтересу до підготовки рятувальників і фахівців з надання першої допомоги: наразі діє понад 30 волонтерських груп, що займаються захистом населення.
 
Тепер до цього переліку навичок додалося пілотування дронів. У разі китайського вторгнення безпілотні системи можуть стати особливо корисними для розвідки на лінії фронту – зокрема через гористий рельєф острова. За словами речника Kuma Academy Тан Цзун-і, курс не має на меті озброїти цивільних. Натомість він допомагає людям перейти від пасивного захисту – переховування в укриттях – до активнішої ролі: спостереження за загрозами й обміну інформацією. Цю думку поділяє і один з учасників курсу, який побажав лишитися анонімним через специфіку роботи: "Я можу не бути військовим, але якби вторгнення Китаю колись сталося, я, як громадянин, хотів би мати змогу хоч якось допомогти".
 
За даними Управління цивільної авіації Тайваню, у грудні кількість зареєстрованих на острові дронів перевищила 39 тисяч. У 2024 році мінімальний вік для реєстрації безпілотників знизили до 14 років. У деяких середніх школах Тайбею вже почали проводити літні табори, де учнів навчають збирати дрони з нуля та використовувати їх у пошуково-рятувальних операціях.

 

дрониТайвань

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