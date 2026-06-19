Тайвань переймає досвід України й навчає громадян керувати дронами

Кількість зареєстрованих на острові дронів перевищила 39 тисяч.

На Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю.

Про це пише The Guardian.

У невеликій переповненій кімнаті в Тайбеї 48-річний Пан Цзянь-цзінь намагається втримати дрон у рівному польоті. Він ніколи раніше не керував безпілотником, але впевнено проводить апарат через трасу з конусів, не зачепивши жодного. Разом із ним навчання проходять близько двох десятків учасників – це перший набір тайванської програми пілотування дронів для цивільних.

"Війна в Україні справді змінила підхід до використання дронів. Це наче я отримав ще один навик, який зможу застосувати, якщо колись знадобиться", – каже Пан, який працює на харчовому підприємстві.

Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії. На острові вже кілька років спостерігається сплеск інтересу до підготовки рятувальників і фахівців з надання першої допомоги: наразі діє понад 30 волонтерських груп, що займаються захистом населення.