Технічні інновації стають вирішальним фактором на полі бою в Україні – CNN

Характер бойових дій між Україною та росією визначає не лише кількість зброї, але й змагання сторін в технічних інноваціях та імпровізації загалом. Яскравим проявом цього стало використання росіянами керованих авіабомб (КАБів) із реактивним двигуном.

Про це пише CNN.

"Імпровізація та інновації стали гаслами як для російських, так і для українських військових, які намагаються перехитрити одне одного на землі, на морі та в повітрі. Обидві країни високими темпами використовують штучний інтелект, робототехніку та безпілотні системи", – пише видання.

Автори статті наголошують, що далеко не всі новації цієї війни є високотехнологічними. Навпаки, часто саме прості, навіть примітивні технічні рішення можуть давати значний ефект. Як приклад CNN наводить удар по заводу вибухівки в російському місті Дзержинськ за 2000 км від України. Щоб його здійснити, українці використали легкомоторний літак, дооснащений для польоту в автоматичному режимі без пілота, і спорядили його дуже простою бомбою.

І це був не одиничний епізод. Це тактика, яку систематично використовує окремий підрозділ у складі 14-го полку Сил спеціальних операцій України.

Інший приклад адаптації: українці почали використовувати легкомоторні літаки з кулеметами для перехоплення ворожих безпілотників. Принцип той самий, за яким працювали винищувачі у Другу світову. Тепер росіяни намагаються переймати цей досвід українців.

Що стосується більш високотехнологічних адаптацій, то сюди CNN якраз і відносить нові російські КАБи із реактивним двигуном. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, бойовий радіус таких бомб становить приблизно 200 кілометрів. І це на додачу до вже звичних плануючих авіабомб без двигуна, лише з крилами – вони летять приблизно на 80 кілометрів і стали однією з найбільших проблем для ЗСУ.

З українського боку найвідомішою високотехнологічною новинкою стали морські дрони, що кардинально змінили ситуацію на морі і стали бідою вже для російських окупантів.

Автори публікації зазначають, що обидві сторони намагаються масштабувати виробництво озброєнь, але оскільки у більшості випадків розгортання виробничих ліній вимірюються роками, "швидка імпровізація відіграє важливу роль на полі бою".