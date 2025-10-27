Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Economist: росія намагається знищити енергосистему України напередодні зими

27 жовтня 2025, 16:54
The Economist: росія намагається знищити енергосистему України напередодні зими
Фото: aa.com.tr
москва дедалі частіше застосовує масові атаки дешевими дронами-камікадзе "Шахед".

російський диктатор владімір путін різко активізував повітряну війну проти України, зміщуючи акцент із захоплення територій на спробу зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни перед зимовим сезоном. Його мета — зробити схід України непридатним для життя, підірвати промисловість і спровокувати масову еміграцію та паніку серед населення.

Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, росія завдає прицільних ударів по електромережах, системах опалення та газовій інфраструктурі. Поза межами Києва під атаками перебувають прикордонні регіони — Сумщина, Чернігівщина та Харківщина. кремль прагне розділити країну, ізолювавши промисловий схід від західних джерел енергії та ослабивши лінії електропередач.

Україна, своєю чергою, суттєво покращила систему протиповітряної оборони — від перехоплення ракет до розвитку дронів-перехоплювачів та засобів радіоелектронної боротьби. Однак російська тактика також еволюціонує: замість дорогих ракет москва дедалі частіше застосовує масові атаки дешевими дронами-камікадзе "Шахед".

Сучасні модифікації цих безпілотників летять зі швидкістю понад 300 км/год, використовують елементи штучного інтелекту, щоб обходити системи РЕБ, і пікірують майже вертикально, уникаючи зенітного вогню. Якщо ще два роки тому масштабною атакою вважався запуск 150 дронів за ніч, нині Україна часто протистоїть 600–700 БПЛА, що летять одночасно.

росія концентрує удари на енергетичному виробництві та розподілі. За три тижні, за даними журналістів, виведено з ладу кілька теплових електростанцій і до половини газового видобутку. Найуразливішими залишаються близько 90 ключових підстанцій, які перетворюють струм високої напруги для живлення регіонів. Частина з них виявилася недостатньо укріпленою.

Попри все, ситуація не безнадійна. Україна має запасні трансформатори та створює нові підрозділи, що поєднують ППО й дрони для захисту енергооб’єктів. Енергетики готуються до безпрецедентних викликів, але сподіваються втримати систему від колапсу.

Як зазначає The Economist, ця зима стане найважчим випробуванням для української енергосистеми з початку повномасштабної війни, а путін, схоже, не збирається зупинятися.

війнаенергетиказимаБПЛАросія окупанти

Більше публікацій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

