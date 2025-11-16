The Guardian назвала нового головного ворога росії

росіяни припинили ненавидіти США, і тепер зганяють злість на Великій Британії.

Останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу "Північний потік" і керівництві "терористичними" рейдами на території росії.

Про це пише The Guardian.

Як зазначає видання, оскільки москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США – головного супротивника Кремля та улюбленого опудала в його пропагандистській війні.

"росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих – британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем росії", – заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в москві.

Як зазначає The Guardian, суперництво між росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.

Водночас за часів холодної війни, хоча суперництво і взаємне стеження між ними ніколи не припинялися, у свідомості Кремля загроза з боку Великої Британії була скоріше другорядною. Головне протистояння тривало між москвою і Вашингтоном.

Однак повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини до нового мінімуму, зазначає видання:

"Хоча бюджет і можливості Великої Британії значно менші, ніж у США, британці часто були набагато більш готовими, ніж їхні американські колеги, йти на ризик і розширювати кордони, коли йшлося про військову допомогу Україні та обмін розвідданими", – сказано у статті.