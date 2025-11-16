Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The Guardian назвала нового головного ворога росії

16 листопада 2025, 19:49
The Guardian назвала нового головного ворога росії
Фото: Reuters
росіяни припинили ненавидіти США, і тепер зганяють злість на Великій Британії.

Останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу "Північний потік" і керівництві "терористичними" рейдами на території росії.

Про це пише The Guardian.

Як зазначає видання, оскільки москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США – головного супротивника Кремля та улюбленого опудала в його пропагандистській війні.
 
"росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих – британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем росії", – заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в москві.
 
Як зазначає The Guardian, суперництво між росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.
 
Водночас за часів холодної війни, хоча суперництво і взаємне стеження між ними ніколи не припинялися, у свідомості Кремля загроза з боку Великої Британії була скоріше другорядною. Головне протистояння тривало між москвою і Вашингтоном.
 
Однак повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини до нового мінімуму, зазначає видання:
 
"Хоча бюджет і можливості Великої Британії значно менші, ніж у США, британці часто були набагато більш готовими, ніж їхні американські колеги, йти на ризик і розширювати кордони, коли йшлося про військову допомогу Україні та обмін розвідданими", – сказано у статті.
Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється