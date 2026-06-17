The Hill розповіло про проблеми рф
17 червня 2026, 09:53
Фото: Reuters
На думку автора статті, путін чудово розуміє свою особисту вразливість і вжив рішучих заходів.
Росіянам, як елітам, так і пересічним громадянам, стає дедалі важче ігнорувати катастрофу, що набирає обертів і є наслідком понад чотирирічної війни, яку путін свідомо розпочав проти України.
Про це пише в статті The Hill Герман Пірчнер-молодший.
Він вважає, що росіяни добре розуміють, що в обмін на вочевидь мізерні здобутки цей конфлікт призвів до катастрофічних стратегічних невдач: розширення НАТО та посилення його ресурсної бази; понад мільйон жертв; втрата домінуючого становища на європейському енергетичному ринку (а також пов’язаного з цим політичного впливу); відтік до 1 мільйона найталановитіших молодих громадян країни; руйнування російської економіки та багато іншого. Пірчнер-молодший зауважив, що більшість мовчала через цілком виправданий страх перед репресивними механізмами путіна. Однак, на його думку, ситуація змінюється.
"Все більше росіян зараз публічно виступають проти війни і навіть проти самого путіна. І багато хто робить це, не ризикуючи бути вбитим чи потрапити до в’язниці", – зазначив він.
На думку автора статті, в жорстко контрольованій авторитарній системі росії такий стан речей можливий лише тому, що це дозволяють окремі елементи потужних російських спецслужб.
"Те, що вони роблять це дедалі частіше, має стати серйозним тривожним сигналом для путіна", – вважає Пірчнер-молодший.
Також автор поділився, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали ефективнішими. Наводяться дані, що з 1 по 22 травня Київ успішно завдав ударів по 10 найбільших російських нафтопереробних заводах, що змусило шість із них призупинити або повністю зупинити роботу.
"Як наслідок, зараз неважко уявити собі літо в москві з дефіцитом газу та довгими чергами", – зауважив він.
Проте, автор додає, що на цьому проблеми росії не закінчуються. У неї також є проблеми з експортом нафти, оскільки українські удари спрямовані саме на російські порти. В статті йдеться, що внаслідок цих та інших факторів лідер зазвичай лояльної Комуністичної партії росії Геннадій Зюганов нещодавно попередив, що економічна ситуація стала настільки критичною, що зараз можлива революція на зразок тієї, що відбулася 1917 року. Пірчнер-молодший стверджує, що попередження Зюганова збігається з заявами менш відомих громадських діячів, які зараз регулярно б’ють на сполох щодо нестабільності економіки, а також здатності росії й надалі фінансувати війну.
Крім того, дедалі більше погіршується стан російських ліній постачання. Автор статті зауважив, що москва покладається на одну головну автодорогу та одну залізничну лінію для постачання своїх військ у Крим та інші райони південного сходу України. Протягом останніх тижнів вона втратила можливість безпечно це робити, оскільки потяги та конвої, що рухаються цими маршрутами, успішно атакуються новими українськими дронами FP-2, які несуть 230 фунтів вибухівки та мають дальність польоту 120 миль.