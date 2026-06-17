The Hill розповіло про проблеми рф

На думку автора статті, путін чудово розуміє свою особисту вразливість і вжив рішучих заходів.

Росіянам, як елітам, так і пересічним громадянам, стає дедалі важче ігнорувати катастрофу, що набирає обертів і є наслідком понад чотирирічної війни, яку путін свідомо розпочав проти України.

Про це пише в статті The Hill Герман Пірчнер-молодший.

Він вважає, що росіяни добре розуміють, що в обмін на вочевидь мізерні здобутки цей конфлікт призвів до катастрофічних стратегічних невдач: розширення НАТО та посилення його ресурсної бази; понад мільйон жертв; втрата домінуючого становища на європейському енергетичному ринку (а також пов’язаного з цим політичного впливу); відтік до 1 мільйона найталановитіших молодих громадян країни; руйнування російської економіки та багато іншого. Пірчнер-молодший зауважив, що більшість мовчала через цілком виправданий страх перед репресивними механізмами путіна. Однак, на його думку, ситуація змінюється.