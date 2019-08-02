The Insider: Росія раніше намагалилася отруїти "Новічком" болгарського зброяра
Йдеться про замах на болгарського підприємця Омеляна Гебрева в квітні 2015 року, повідомляє The Insider.
Своє агентурне ім'я Федотов, як і Чепіга з Мішкіним, отримав в 2010 році і в наступні 8 років активно подорожував по Європі і Середній Азії, найчастіше заздалегідь з'являючись в місцях, де відбувалися важливі політичні події.
Російське видання "Фонтанка" раніше звертало увагу на те, що Федотов одночасно з Бошировим і Петровим подорожував спочатку в Прагу в 2014 році, а потім до Британії - під час отруєння Скрипаля.
Як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, Федотов також відвідував Болгарію рівно в ті дні, коли там був отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Причому - як встановила експертиза - він був отруєний речовиною класу "Новічок".
24 квітня 2014 "Федотов" прилетів з Москви в курортне болгарське місто Бургас. У нього був зворотний квиток на 30 квітня, але вже ввечері 28-го він опинився в Стамбулі, де терміново купив квиток до Москви.
Раніше в цей день підприємець Омелян Гебрев був госпіталізований, після того як втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той же час стали погано себе почувати син Гебрева і один з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.
Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новічка".
Через місяць Гебрев вийшов з коми і його стан став поліпшуватися. Пізніше він розповів Bellingcat і The Insider, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив у госпіталь. Так співпало, що в травні "Федотов" повертався в Болгарію на три дні і знову полетів не зворотним рейсом, який був уже замовлений, а зробивши гак через Сербію.
На питання про те, чому він міг представляти інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.
Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.
На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.
Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.
У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.
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