The Telegraph: США переоцінили вплив своїх далекобійних ракет на Україну

25 серпня 2025, 09:09
The Telegraph: США переоцінили вплив своїх далекобійних ракет на Україну
Фото: Getty Images
Заборона США на застосування ATACMS по РФ для України більше не критична
Адміністрація президента США Дональда Трампа з метою схилити путіна до серйозних мирних переговорів вирішила заборонити Україні удари далекобійними ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow по російській території.
 
Про це пише The Telegraph.
 
За їхньою інформацією, не слід переоцінювати вплив цих ракет на хід війни, і ця заборона стає дедалі менш суттєвою для України в міру того, як Київ зміцнює власну оборонну промисловість.
 
Після зняття обмеження на удари торік ракети ATACMS "завдали серйозної шкоди" низці збройових заводів і складів боєприпасів на території росії, зазначав адмірал Роб Бауер, вищий військовий офіцер НАТО.
 
"Але завжди залишалося питання масштабу. Поставок цієї далекобійної зброї ніколи не вистачало для ведення Києвом тривалої повітряної кампанії. Починаючи з жовтня 2023 року, Пентагон поставив Україні загалом приблизно 500 ракет ATACMS, але, як повідомили The New York Times офіційні особи США, в арсеналі Києва залишилося лише приблизно 50 таких ракет", - наголошується в статті.
 
При цьому, як зазначає видання, вето на застосування ATACMS не позбавило Київ можливості вражати цілі в глибині росії. Замість цього він просто використовував свій арсенал безпілотників, і в результаті низки недавніх ударів було спалено мільйони фунтів пального і різко зросли ціни на російський бензин.
 
"Враховуючи, що Україна фактично посилила свої удари в глибині росії, це, схоже, не стало для них великою проблемою. Це стало особливістю адміністрації Трампа з моменту їхнього приходу до влади: вони переоцінили свій вплив на Україну", - заявив Андерс Пак Нільсен, офіцер і військовий аналітик Данської академії оборони.
 
Як зазначає The Telegraph, Київ засвоїв, що не варто покладатися на досить ненадійну підтримку США. Крім зростаючого арсеналу далекобійних безпілотників, він розробив власну крилату ракету "Фламінго".
 
"Здатна вражати цілі на відстані 3000 км, вона повністю позбавить від необхідності підтримки - або схвалення - США, щоб розв'язати війну з відносно захищеними жителями Санкт-Петербурга", - наголошується в статті.
 
І хоча "Фламінго" не може зрівнятися за швидкістю зі Storm Shadow і ATACMS, але якщо Київ зможе виробити достатню їхню кількість, наступний етап війни може виявитися для Путіна болючішим, наголошує видання.
СШАвійна в Україніросія окупанти

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється