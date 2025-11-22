Times: Трамп вважає, що Зеленський намагається блефом досягти вигідної угоди
22 листопада 2025, 12:55
Фото: apnews.com
Амкриканський президент вважає, що "всі козирі в путіна", а Україна опиняється у слабкій позиції.
Президент США Дональд Трамп вважає заяви президента України Володимира Зеленського про готовність до миру блефом і, на його переконання, схильний тиснути саме на українського лідера, а не на нелегітимного президента путіна, оскільки бачить усі переваги на боці росії.
Про це інформувало The Times.
Трамп вважає, що "всі козирі в путіна", а Україна опиняється у слабкій позиції на переговорах після того, як США й росія склали вигідний для москви "мирний план", ідеться у статті.
Трамп повторював одну й ту саму фразу знову і знову під час своєї зустрічі з президентом Зеленським в Овальному кабінеті на початку цього року, що в того "немає карт". Попри лобіювання європейців, фундаментальне бачення Трампа стосовно війни не змінилося, підкреслили журналісти. Вони зазначили, що для Трампа Зеленський намагається блефувати, "маючи програшну руку". Тож не дивно, що "мирний план" США значною мірою схиляється на користь росії, зазначає медіа.
Мирний план Трампа розробляли три дні в Маямі під керівництвом його спецпредставника Стіва Віткоффа, який майже не знає російської й погано орієнтується в українських реаліях, а його переговорним партнером був спецпосланець путіна Кирило Дмитрієв, уродженець Києва і керівник російського фонду прямих інвестицій, який добре розуміє американську політику й англійську мову. Через цей дисбаланс, як вважає ЗМІ, план вийшов повністю вигідним для путіна.
Зеленський поки не засуджує план публічно, тому що "не може ризикувати гнівом Трампа, але має вкрай мало часу, щоб уникнути нав'язування Україні неприйнятного миру", ідеться в матеріалі.
Трамп може вважати, що швидше буде натиснути на Зеленського, а не на путіна, щоб завершити війну, "бо, у цій грі в покер, Трамп упевнений: саме український президент "не має карт", резюмує The Times.