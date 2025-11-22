Times: Трамп вважає, що Зеленський намагається блефом досягти вигідної угоди

Амкриканський президент вважає, що "всі козирі в путіна", а Україна опиняється у слабкій позиції.

Президент США Дональд Трамп вважає заяви президента України Володимира Зеленського про готовність до миру блефом і, на його переконання, схильний тиснути саме на українського лідера, а не на нелегітимного президента путіна, оскільки бачить усі переваги на боці росії.

Про це інформувало The Times.

Трамп вважає, що "всі козирі в путіна", а Україна опиняється у слабкій позиції на переговорах після того, як США й росія склали вигідний для москви "мирний план", ідеться у статті.