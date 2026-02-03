Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп анонсував "хороші новини" щодо війни в Україні

03 лютого 2026, 08:31
Трамп анонсував
Фото: EPA/UPG
Американський президент заявив, що після його розмови з владіміром путіним рф нібито погодилася на тижневу паузу в ударах по енергетиці України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання президент рф владімір путін нібито погодився тимчасово припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Також американський лідер анонсував можливі "хороші новини" щодо врегулювання війни.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

За його словами, він "дійсно зателефонував путіну" та звернув увагу на складні погодні умови, зазначивши, що в росії нині така сама холодна хвиля, як і в США, однак в Україні, за його словами, "набагато холодніше":

"Я запитав його, чи не міг би він припинити обстріли хоча б на тиждень – не запускати ракети по Києву чи будь-яких інших містах. І він погодився це зробити. Тож це вже щось".

Крім того, Трамп заявив, що бачить позитивні зрушення у питанні врегулювання війни між Україною та росією:

"У нас багато чого відбувається. Думаю, справи щодо України та росії йдуть дуже добре. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини".

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська наразі уникають цілеспрямованих ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики, однак зосередилися на атаках на логістичну інфраструктуру.

Також раніше Трамп оголосив, що Моді погодився відмовитися від російської нафти.

 

