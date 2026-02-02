Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп: Моді погодився відмовитися від російської нафти

02 лютого 2026, 21:17
Трамп: Моді погодився відмовитися від російської нафти
Фото: Great again
За його словами, у Нью Делі готові наростити імпорт з альтернативних джерел.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився відмовитися від закупівель російської нафти та натомість збільшити імпорт зі Сполучених Штатів і, ймовірно, Венесуели.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента США, розмова з Моді відбулася вранці та стосувалася низки питань, зокрема торгівлі та війни рф проти України.

"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше зі Сполучених Штатів і, можливо, Венесуели. Це допоможе завершити війну в Україні, яка триває зараз і забирає тисячі життів щотижня", - написав Трамп.

Окрім цього, за словами Трампа, США та Індія досягли домовленостей у торговельній сфері. Зокрема, взаємні мита на американські товари мають знизитися з 25% до 18%, а Індія також планує скасувати частину митних і нетарифних бар’єрів для США.

Трамп наголосив, що такі рішення можуть мати значний вплив як на глобальні енергетичні ринки, так і на зусилля з припинення війни росії проти України.

Також сьогодні раніше ми писали, що перші контракти на російський газ у ЄС скасують із 25 квітня.

 

