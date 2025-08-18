Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп анонсував можливу тристоронню зустріч із Зеленським та путіним для завершення війни

18 серпня 2025, 21:29
Фото: reuters.com
путін чекає дзвінка від Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні може відбутися тристороннє засідання за участю російського лідера владіміра путіна. На його думку, така зустріч може стати реальною нагодою покласти край війні.

"Ми плануємо провести переговори. Якщо сьогодні все складеться добре, то буде тристороння зустріч. І тоді з’явиться шанс завершити конфлікт", – наголосив Трамп.

Володимир Зеленський, у свою чергу, підтвердив, що підтримує ініціативу американського президента. "Ми погодилися з пропозицією президента Трампа зупинити війну дипломатичними засобами. Україна готова до тристороннього діалогу", – зазначив він, передає Reuters.

Трамп також повідомив, що вже мав непрямий контакт із путіним та планує поговорити з ним особисто після завершення нинішніх переговорів. "Президент росії чекає на мій дзвінок, щойно ми закінчимо цю зустріч", – додав він.

Зараз лідери США та України проводять закриту зустріч, після чого о 22:00 розпочнеться спільна зустріч із європейськими лідерами.

Повідомлялося, що тристороння зустріч може відбутися 22 серпня.

