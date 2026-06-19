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Трамп був впевнений, що Україна програє війну – Макрон

19 червня 2026, 10:05
Трамп був впевнений, що Україна програє війну – Макрон
Фото: Укрінформ
Однак з часом Трамп переконався, що всі ці заяви в його оточенні виявилися неправдою, розповів французький лідер.
Президент США Дональд Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє у війні, яку розпочала росія. 
 
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France TV.
 
За його словами, Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє цю війну, і саме через це він наполягав на тому, щоб якомога швидше домогтися укладення миру.
 
"Згадайте, січень-лютий 2025 року... Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім... саміт між Трампом і путіним породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які росія ще навіть не захопила", – сказав Макрон.
 
Він додав, що після цього, у розпал серпня, "ми вирушили з делегацією" до Вашингтона, де заявили, що це неможливо. У підсумку подій Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею.
 
"З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях - насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили, що українці  впадуть, що не переживуть зиму - виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним - мужні, винахідливі люди, яких він поважає", – підсумував французький лідер.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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