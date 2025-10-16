Трамп до путіна: припини вбивати українців і росіян

Він також повідомив, що планує обговорити ситуацію з Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу звернувся до Володимира путіна із закликом зупинити кровопролиття, заявивши, що росія несе величезні втрати у війні проти України.

Про це він сказав під час виступу на пресконференції разом із посадовцем адміністрації директором ФБР Кешем Пателем.

Під час свого виступу Трамп заявив, що має намір найближчим часом поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, українська сторона "хоче йти в наступ", і він ухвалюватиме рішення щодо цього питання.

"Ми будемо говорити... Вони хочуть йти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але так, вони хочуть наступати, знаєте?", - заявив глава Білого дому.

Окремо Трамп згадав про масштабні втрати рф у війні, озвучивши оцінку в 1,5 мільйона загиблих, здебільшого російських солдатів.

"Усе, чого ми хочемо від президента путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян. Бо він вбиває багато росіян!", - додав Трамп.

Такі заяви прозвучали на тлі триваючої президентської кампанії у США, де Трамп є головним кандидатом від Республіканської партії та неодноразово висловлював готовність "швидко завершити війну", не пояснюючи при цьому конкретних кроків