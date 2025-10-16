Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп до путіна: припини вбивати українців і росіян

16 жовтня 2025, 08:37
Трамп до путіна: припини вбивати українців і росіян
Фото: EPA/UPG
Він також повідомив, що планує обговорити ситуацію з Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу звернувся до Володимира путіна із закликом зупинити кровопролиття, заявивши, що росія несе величезні втрати у війні проти України.

Про це він сказав під час виступу на пресконференції разом із посадовцем адміністрації директором ФБР Кешем Пателем.

Під час свого виступу Трамп заявив, що має намір найближчим часом поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, українська сторона "хоче йти в наступ", і він ухвалюватиме рішення щодо цього питання.

"Ми будемо говорити... Вони хочуть йти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але так, вони хочуть наступати, знаєте?", - заявив глава Білого дому. 

Окремо Трамп згадав про масштабні втрати рф у війні, озвучивши оцінку в 1,5 мільйона загиблих, здебільшого російських солдатів.

"Усе, чого ми хочемо від президента путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян. Бо він вбиває багато росіян!", - додав Трамп. 

Такі заяви прозвучали на тлі триваючої президентської кампанії у США, де Трамп є головним кандидатом від Республіканської партії та неодноразово висловлював готовність "швидко завершити війну", не пояснюючи при цьому конкретних кроків

 

 

Дональд Трамппідтримка України

Останні матеріали

Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється