Трамп доручив негайно організувати переговори з путіним і Зеленським — CNN

Трамп дає команду діяти без зволікань.

Очільник Білого дому Дональд Трамп доручив своїй команді якомога швидше організувати особисті зустрічі з російським диктатором владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Ініціатива з’явилася після візиту спепредставника Трампа Стіва Віткоффа до москви, де той провів переговори з путіним.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації та європейських урядах.

За словами двох посадовців Білого дому, ідею особистої зустрічі з Трампом висунув сам путін під час переговорів із Віткоффом. Зі свого боку Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами підтвердив бажання зустрітися з путіним, а потім організувати тристоронні переговори за участі Зеленського. Джерело в європейському уряді також підтвердило зміст цієї розмови.

за даними CNN, попри те, що організація дипломатичних зустрічей такого рівня зазвичай вимагає значної підготовки, Трамп наполіг на якнайшвидшому проведенні переговорів — уже наступного або протягом двох тижнів. Наразі точне місце зустрічі не визначено, однак, як стверджують джерела, обговорюється кілька можливих локацій.

"росіяни висловили зацікавленість у зустрічі з президентом Трампом, і він готовий зустрітися як з президентом путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче покласти край цій жорстокій війні", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році путін опинився в міжнародній ізоляції, і з того часу жодного разу не зустрічався з американським президентом. Його останній саміт із главою Білого дому відбувся в Женеві у 2021 році, коли при владі перебував Джо Байден.

Трамп раніше неодноразово заявляв, що зустрінеться з путіним після повернення до Білого дому в січні 2025 року. Однак, як зазначає CNN, нинішні кроки виглядають більш конкретними, ніж попередні заяви.