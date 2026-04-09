Трамп готує покарання для союзників по НАТО – WSJ

09 квітня 2026, 09:07
Трамп готує покарання для союзників по НАТО – WSJ
У США незадоволені їхньою роллю в операції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти тиску на окремі країни НАТО, які, на його думку, недостатньо підтримали операцію проти Ірану.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в адміністрації.

За даними видання, один із варіантів передбачає виведення американських військ із країн, що не продемонстрували належної підтримки, та їхнє перекидання до більш лояльних союзників. 

Зокрема, йдеться про можливе скорочення військової присутності США в Німеччині та Іспанії.

Ця ініціатива відрізняється від попередніх заяв Трампа про можливий вихід США з НАТО, що потребує схвалення Конгресу. Натомість новий підхід передбачає точкові кроки всередині Альянсу.

Видання зазначає, що план перебуває на ранній стадії обговорення і є лише одним із кількох сценаріїв. 

Водночас він свідчить про зростання напруження між Вашингтоном і європейськими партнерами після початку операції США в Ірані.

Нещодавно стало відомо, що європейці розглядають альтернативи НАТО через загрози США вийти з альянсу

 
