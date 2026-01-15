Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп хоче швидкого й рішучого удару по Ірану без затяжної війни – NBC News

15 січня 2026, 15:50
Фото: cnn.com
Радники не дають гарантій.

Президент США Дональд Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що в разі військових дій проти Ірану він хоче "швидкого і вирішального удару", який не перетвориться на затяжну війну. Проте радники не дають гарантій.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Трамп не хоче операції, яка триватиме тижнями або місяцями. Водночас радники президента не можуть гарантувати, що після можливого удару іранський режим швидко впаде.

У Білому домі також є занепокоєння, що США наразі можуть не мати достатньо військових ресурсів у регіоні, щоби стримати жорстку відповідь Ірану. Це, за словами джерел, може вплинути на рішення Трампа щодо масштабу і формату можливих дій.

Через ці ризики президент може схилитися до обмеженого військового сценарію на першому етапі, залишивши за собою можливість подальшої ескалації. Джерела наголошують, що ситуація швидко змінюється, а станом на середу жодних остаточних рішень не ухвалили.

Сам Трамп раніше публічно заявляв, що "допомога вже в дорозі", звертаючись до протестувальників в Ірані, і називав ситуацію у країні "крихкою". Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті американський президент також сказав, що отримав інформацію про припинення вбивств протестувальників і зупинку запланованих страт.

За його словами, саме ці дії іранської влади раніше могли стати тригером для військової відповіді США. Водночас він наголосив, що Вашингтон "спостерігатиме за тим, як розвиватиметься процес".

За даними NBC News, Трамп готовий виконати свої обіцянки підтримати іранських протестувальників, якщо вважатиме це необхідним. Цього тижня він окреслив для своєї команди, яких саме результатів очікує від можливих військових дій, після чого Пентагон почав готувати варіанти, що відповідали б цим цілям.

У Ірані в п'ятницю, 9 січня, відбулися нові масові протести, які посилили найбільший за останні три роки антиурядовий рух. Влада країни продовжила масштабне блокування інтернету та заявила про намір діяти максимально жорстко проти демонстрантів.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з проханням активізувати тиск на керівництво Ірану у зв'язку з насильством проти власного населення та підтримкою агресії росії проти України.

