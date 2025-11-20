Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і рф – Венс

20 листопада 2025, 20:31
Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і рф – Венс
Wikipedia
За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і росія припинили війну і відновили торгівлю і туризм.
 
Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
 
За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".
 
Венс вважає, що американський лідер - це жорстка людина, яка не схильна до насильства.
 
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?" - додав віце-президент.
 
Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

 

