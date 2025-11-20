Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і рф – Венс

За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і росія припинили війну і відновили торгівлю і туризм.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".

Венс вважає, що американський лідер - це жорстка людина, яка не схильна до насильства.