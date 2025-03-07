Трамп направив листа керівництву Ірану з пропозицією про переговори щодо ядерної угоди – Reuters

За його словами, він не хоче завдавати шкоди іранцям.

Президент США Дональд Трамп заявив, що надіслав листа керівництву Ірану, в якому висловив надію, що Тегеран погодиться на переговори щодо ядерної угоди. Ймовірно, листа направили верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Reuters.

"Є два способи боротьби з Іраном: військовий або укладання угоди. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди", — заявив Трамп.

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло на прохання прокоментувати заяву Трампа. Також на запит журналістів не відповів й Білий дім.

Під час свого першого терміну у 2018 році Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном. У лютому він заявив, що хотів би укласти договір з Тегераном, який перешкодить йому розробляти ядерну зброю.

Раніше повідомлялось, що росія погодилася допомагати адміністрації президента Дональда Трампа у веденні переговорів з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських угрупувань, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.