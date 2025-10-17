Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп не відкидає можливості постачання ракет Tomahawk в Україну

17 жовтня 2025, 20:04
Трамп не відкидає можливості постачання ракет Tomahawk в Україну
Фото: EPA/UPG
США готові до передачі Україні ракет Tomahawk у будь-який момент і президент Дональд Трамп, попри застереження путіна, не виключив цього кроку.

Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з Володимиро путіним не відкинув можливість передати Україні американські крилаті ракети Tomahawk попри прямі застереження російського лідера.

Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих із деталями розмови.

За словами співрозмовників каналу, путін намагався переконати Трампа відмовитися від цього кроку, однак Трамп не прибрав Tomahawk з порядку денного.

"Чому він мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу, доки вона не перестане бути необхідною", - заявило одне з джерел видання.

Інший співрозмовник зазначив, що Трамп орієнтується на дипломатичне врегулювання війни, і можливість передати далекобійну зброю один з елементів тиску в цих зусиллях.

За інформацією CNN, упродовж останніх тижнів Трамп демонструє зростаючу відкритість до надання Україні Tomahawk не лише публічно, а й у приватних розмовах.
Джерела стверджують, що адміністрація США вже має готові плани щодо передачі ракет  у разі, якщо Трамп ухвалить остаточне рішення. Це може статися в будь-який момент.

У п’ятницю відбудеться зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. 

Очікується, що питання можливого надання Tomahawk буде однією з головних тем переговорів.

 
Дональд ТрампTomahawk

Останні матеріали

Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється