Трамп не відкидає можливості постачання ракет Tomahawk в Україну
Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з Володимиро путіним не відкинув можливість передати Україні американські крилаті ракети Tomahawk попри прямі застереження російського лідера.
Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих із деталями розмови.
За словами співрозмовників каналу, путін намагався переконати Трампа відмовитися від цього кроку, однак Трамп не прибрав Tomahawk з порядку денного.
"Чому він мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу, доки вона не перестане бути необхідною", - заявило одне з джерел видання.
Інший співрозмовник зазначив, що Трамп орієнтується на дипломатичне врегулювання війни, і можливість передати далекобійну зброю один з елементів тиску в цих зусиллях.
За інформацією CNN, упродовж останніх тижнів Трамп демонструє зростаючу відкритість до надання Україні Tomahawk не лише публічно, а й у приватних розмовах.
Джерела стверджують, що адміністрація США вже має готові плани щодо передачі ракет у разі, якщо Трамп ухвалить остаточне рішення. Це може статися в будь-який момент.
У п’ятницю відбудеться зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Очікується, що питання можливого надання Tomahawk буде однією з головних тем переговорів.