Трамп обіцяє скоротити мільярди доларів з бюджету Пентагону – FT

Деякі конгресмени стурбовані можливим конфліктом інтересів Маска, чиї компанії отримують урядові контракти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити мільярди доларів з бюджету Пентагону, назвавши це наступним етапом у зусиллях свого союзника Ілона Маска щодо оптимізації державних витрат.

Про це повідомляє The Financial Times.

Зокрема Трамп підтримав ініціативу Маска щодо скорочення урядових витрат через так званий "Департамент урядової ефективності" (DOGE). Водночас він зіткнувся з юридичними викликами у федеральних судах, а також звинуваченнями з боку демократів у перевищенні своїх повноважень.

Трамп висловив захоплення Маском, назвавши його "приголомшливим" і таким, що "дуже допоміг" у пошуку шляхів економії для федерального уряду. За його словами, наступною сферою перевірки може стати Міністерство оборони, річний бюджет якого перевищує 800 мільярдів доларів.

"Давайте перевіримо армію. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства і зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене для цього", ‒ заявив Трамп.

Втім, потенційна роль Маска у проведенні такої перевірки вже викликає занепокоєння через можливий конфлікт інтересів. Його компанії, зокрема SpaceX та її дочірня Starlink, мають урядові контракти, що може вплинути на об'єктивність оцінки.

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у коментарі NBC відкинув ці побоювання, зазначивши, що будуть запроваджені "всі необхідні механізми" для запобігання конфліктам інтересів. Водночас він не надав деталей щодо того, як саме це реалізують.