Трамп очікує угоду з Іраном уже наступного тижня

Він припустив, що домовленості з Іраном можуть бути досягнуті до його поїздки до Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має дуже хороші шанси досягти домовленостей з Іраном, які можуть покласти край двомісячному загостренню в регіоні.

Про це він сказав у коментарі для американського мовника PBS News.

За словами Трампа, США наближаються до укладення угоди, однак подальший розвиток подій залежатиме від позиції Тегерана.

"Гадаю, у нас будуть дуже хороші шанси знову укласти угоду. Якщо ж ні, то ми повернемося до старих методів", – заявив він.

Президент уточнив, що під "старими методами" має на увазі відновлення військових ударів по Ірану.

"Я думаю, що є дуже великі шанси, що це закінчиться, а якщо ні – нам доведеться повернутися до того, щоб їх до дідька розбомбити", – додав Трамп.

Глава Білого дому припустив, що домовленості можуть бути досягнуті вже наступного тижня – до його запланованого візиту до Китаю. Водночас він назвав малоймовірною поїздку своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для участі в переговорах.

Трамп також зазначив, що у разі згоди Ірану на умови США Вашингтон готовий розпочати процес послаблення санкцій.

