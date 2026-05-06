Трамп очікує угоду з Іраном уже наступного тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має дуже хороші шанси досягти домовленостей з Іраном, які можуть покласти край двомісячному загостренню в регіоні.
Про це він сказав у коментарі для американського мовника PBS News.
За словами Трампа, США наближаються до укладення угоди, однак подальший розвиток подій залежатиме від позиції Тегерана.
"Гадаю, у нас будуть дуже хороші шанси знову укласти угоду. Якщо ж ні, то ми повернемося до старих методів", – заявив він.
Президент уточнив, що під "старими методами" має на увазі відновлення військових ударів по Ірану.
"Я думаю, що є дуже великі шанси, що це закінчиться, а якщо ні – нам доведеться повернутися до того, щоб їх до дідька розбомбити", – додав Трамп.
Глава Білого дому припустив, що домовленості можуть бути досягнуті вже наступного тижня – до його запланованого візиту до Китаю. Водночас він назвав малоймовірною поїздку своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для участі в переговорах.
Трамп також зазначив, що у разі згоди Ірану на умови США Вашингтон готовий розпочати процес послаблення санкцій.
