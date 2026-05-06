ЄС попередив Італію через російський павільйон на Венеційській бієнале

Єврокомісія вимагає пояснень щодо участі рф у виставці та її відповідності санкціям.

Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів Венеційської бієнале про можливе порушення санкційної політики ЄС через відкриття російського павільйону на виставці.

Як повідомляє Financial Times, посилаючись на внутрішні документи, у Брюсселі вважають, що участь росії може розцінюватися як "непряме надання економічної підтримки".

Зокрема, в одному з листів до організаторів наголошується, що бієнале може поставити під сумнів свою відданість цінностям Європейського Союзу. В іншому зверненні до італійського уряду зазначається: будь-які витрати, які москва бере на себе для участі делегації у виставці, потенційно підпадають під обмеження санкційного режиму.

Єврокомісія також звернулася за роз’ясненнями щодо домовленостей між організаторами бієнале та російською стороною, аби оцінити їхню відповідність санкційним правилам. За словами речника ЄК, організатори мають 30 днів для надання відповіді.

"Культурні заходи, що фінансуються коштом європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу та свободі висловлювання – принципам, яких нині не дотримується росія", – зазначили в Єврокомісії.

Водночас організатори Венеційської бієнале заявили, що діяли в межах чинного законодавства та дотрималися всіх національних і міжнародних норм.

На тлі відкриття російського павільйону під час підготовки до виставки відбулися акції протесту за участі активісток рухів FEMEN і Pussy Riot.

Цьогоріч Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року. росія вперше від початку повномасштабного вторгнення планує представити свій національний павільйон, що вже викликало критику з боку низки європейських країн і депутатів Європарламенту. Останні закликали Єврокомісію переглянути фінансування заходу та розглянути можливість додаткових обмежень щодо причетних до російської участі.

Крім того, днями Сибіга закликав Венеційську бієнале не допускати росію після відставки журі.