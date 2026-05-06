Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС попередив Італію через російський павільйон на Венеційській бієнале

06 травня 2026, 20:26
ЄС попередив Італію через російський павільйон на Венеційській бієнале
Фото: jijour.com
Єврокомісія вимагає пояснень щодо участі рф у виставці та її відповідності санкціям.

Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів Венеційської бієнале про можливе порушення санкційної політики ЄС через відкриття російського павільйону на виставці.

Як повідомляє Financial Times, посилаючись на внутрішні документи, у Брюсселі вважають, що участь росії може розцінюватися як "непряме надання економічної підтримки".

Зокрема, в одному з листів до організаторів наголошується, що бієнале може поставити під сумнів свою відданість цінностям Європейського Союзу. В іншому зверненні до італійського уряду зазначається: будь-які витрати, які москва бере на себе для участі делегації у виставці, потенційно підпадають під обмеження санкційного режиму.

Єврокомісія також звернулася за роз’ясненнями щодо домовленостей між організаторами бієнале та російською стороною, аби оцінити їхню відповідність санкційним правилам. За словами речника ЄК, організатори мають 30 днів для надання відповіді.

"Культурні заходи, що фінансуються коштом європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу та свободі висловлювання – принципам, яких нині не дотримується росія", – зазначили в Єврокомісії.

Водночас організатори Венеційської бієнале заявили, що діяли в межах чинного законодавства та дотрималися всіх національних і міжнародних норм.

На тлі відкриття російського павільйону під час підготовки до виставки відбулися акції протесту за участі активісток рухів FEMEN і Pussy Riot.

Цьогоріч Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року. росія вперше від початку повномасштабного вторгнення планує представити свій національний павільйон, що вже викликало критику з боку низки європейських країн і депутатів Європарламенту. Останні закликали Єврокомісію переглянути фінансування заходу та розглянути можливість додаткових обмежень щодо причетних до російської участі.

Крім того, днями Сибіга закликав Венеційську бієнале не допускати росію після відставки журі

 
РосіяЄвросоюзВенеційська бієнале

Останні матеріали

Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється