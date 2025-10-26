Трамп оголосив для Хамас дедлайн у 48 годин

Президент США Дональд Трамп 25 жовтня встановив новий дедлайн для палестинського угруповання Хамас на повернення тіл заручників.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

"У нас дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що він має добрі шанси бути вічним. Хамас має почати швидко повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживатимуть заходів", – зазначив Трамп.

Він підкреслив, що до деяких тіл важко дістатися, але інші бойовики можуть повернути вже зараз, але чомусь цього не роблять. Він припустив, що це може бути пов'язано з роззброєнням угруповання, водночас наголосивши на потребі виконати свої зобов'язання.

"Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно це спостерігаю", – попередив Трамп.