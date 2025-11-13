Трамп підписав закон про фінансування уряду

Завершися найдовший шатдаун в історії США.

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду, що завершує найтриваліше в історії призупинення його роботи.

Законопроєкт направили на підпис президенту одразу після його ухвалення Палатою представників, де його підтримали 222 конгресмени, 209 виступили проти.

Законопроєкт продовжив фінансування до 30 січня. У цей період федеральний уряд працюватиме із державним боргом в розмірі 38 трильйонів доларів та річним дефіцитом приблизно на 1,8 трильйона доларів.