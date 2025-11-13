Трамп підписав закон про фінансування уряду
13 листопада 2025, 08:07
Завершися найдовший шатдаун в історії США.
Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду, що завершує найтриваліше в історії призупинення його роботи.
Про це пише Reuters.
Законопроєкт направили на підпис президенту одразу після його ухвалення Палатою представників, де його підтримали 222 конгресмени, 209 виступили проти.
Законопроєкт продовжив фінансування до 30 січня. У цей період федеральний уряд працюватиме із державним боргом в розмірі 38 трильйонів доларів та річним дефіцитом приблизно на 1,8 трильйона доларів.
Документ відновить фінансування федеральних агентств, припинене ще 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Дональда Трампа щодо скорочення чисельності федеральних працівників, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня. Також відновлять програми продовольчої допомоги та нормалізується робота авіадиспетчерської служби.
"Ми ніколи не можемо дозволити цьому повторитися. Це не спосіб управляти країною", — сказав Трамп після підписання законопроєкту.
Перед голосування у палаті представників законопроєкт схвалив сенат США. Голосування стало можливим після того, як група з цих восьми демократів-центристів досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату та Білим домом.