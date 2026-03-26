26 березня 2026, 19:52
Трамп порівняв війну в Ірані та Україні
Трамп назвав війну в Україні м'ясорубкою.
Президент США Дональд Трамп назвав бойові дії в Україні жахливою м’ясорубкою та закликав зупинити масову загибель людей. Попри допомогу, ця війна не є безпосередньою війною Сполучених Штатів.
 
Про це Трамп заявив під час свого останнього виступу у Білому домі.
 
Президент США згадав свою розмову з керівником німецького уряду щодо міжнародних конфліктів.
 
Я чув, як глава Німеччини сказав: “Це не наша війна”, маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна - теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна”, - розповів Трамп.
 
Він додав, що вважає слова німецького колеги недоречними, проте зауважив, що така думка вже була озвучена і її неможливо змінити.
 
Я сказав: ну, знаєте, Україна — не наша війна, і це так, але я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м’ясорубка, те, що там відбувається, це жахливо”, - наголосив він.
 
Трамп також зауважив, що війна в Україні майже не має негативного впливу на внутрішні справи Америки. Навпаки, країна отримує певну вигоду від постачання військового спорядження.
 
Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вирішити це питання", - сказав він про завершення війни в України.

 

Останні матеріали

путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Більше публікацій

