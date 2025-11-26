Трамп прокоментував публікацію розмов свого посланця Віткоффа з радником путіна
26 листопада 2025, 09:09
Фото: apnews.com
Американський президент сказав, що не чув запису розмови, але не здивований, бо "саме так робить той, хто укладає угоди".
Президент США Дональд Трамп відповів на питання стосовно ролі свого друга і спецпредставника Стіва Віткоффа у перемовному процесі з росією щодо миру в Україні.
Про це пише Bloomberg.
На борту літака Air Force One журналістка запитала в очільника Білого дому, чи чув американський лідер аудіозапис телефонної розмови, у якій Віткофф дає росіянам поради, як краще спілкуватися з ним, щоб заручитися підтримкою.
"Я не чув. Але це стандартна річ. Розумієте, йому потрібно "продати" це Україні, йому потрібно "продати" Україну росії. Це саме те, що робить укладач угод", — сказав Трамп.
На його думку, такі діалоги є стандартним переговорним процесом і "Віткофф міг сказати те саме Україні, оскільки кожна сторона має щось віддати й щось отримати".
На уточнююче питання, чи не вважає він свого спецпредставника проросійським, очільник Білого дому категорично заперечив.
"Ця війна може тривати роками, а росія має набагато більше людей. Тому я вважаю, що якщо Україна зможе укласти угоду — це добре. Я думаю, це чудово для обох", — підсумував Трамп.