Трамп прокоментував публікацію розмов свого посланця Віткоффа з радником путіна

Американський президент сказав, що не чув запису розмови, але не здивований, бо "саме так робить той, хто укладає угоди".

Президент США Дональд Трамп відповів на питання стосовно ролі свого друга і спецпредставника Стіва Віткоффа у перемовному процесі з росією щодо миру в Україні.

На борту літака Air Force One журналістка запитала в очільника Білого дому, чи чув американський лідер аудіозапис телефонної розмови, у якій Віткофф дає росіянам поради, як краще спілкуватися з ним, щоб заручитися підтримкою.

"Я не чув. Але це стандартна річ. Розумієте, йому потрібно "продати" це Україні, йому потрібно "продати" Україну росії. Це саме те, що робить укладач угод", — сказав Трамп.