Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп прокоментував публікацію розмов свого посланця Віткоффа з радником путіна

26 листопада 2025, 09:09
Трамп прокоментував публікацію розмов свого посланця Віткоффа з радником путіна
Фото: apnews.com
Американський президент сказав, що не чув запису розмови, але не здивований, бо "саме так робить той, хто укладає угоди".
Президент США Дональд Трамп відповів на питання стосовно ролі свого друга і спецпредставника Стіва Віткоффа у перемовному процесі з росією щодо миру в Україні.
 
Про це пише Bloomberg.
 
На борту літака Air Force One журналістка запитала в очільника Білого дому, чи чув американський лідер аудіозапис телефонної розмови, у якій Віткофф дає росіянам поради, як краще спілкуватися з ним, щоб заручитися підтримкою.
 
"Я не чув. Але це стандартна річ. Розумієте, йому потрібно "продати" це Україні, йому потрібно "продати" Україну росії. Це саме те, що робить укладач угод", — сказав Трамп.
 
На його думку, такі діалоги є стандартним переговорним процесом і "Віткофф міг сказати те саме Україні, оскільки кожна сторона має щось віддати й щось отримати".
 
На уточнююче питання, чи не вважає він свого спецпредставника проросійським, очільник Білого дому категорично заперечив.
 
"Ця війна може тривати роками, а росія має набагато більше людей. Тому я вважаю, що якщо Україна зможе укласти угоду — це добре. Я думаю, це чудово для обох", — підсумував Трамп.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється