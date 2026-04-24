Трамп прокоментував заклик принца Гаррі виконати зобов'язання по Будапештському меморандуму
24 квітня 2026, 10:05
Американський президент сказав, що "цінує" пораду принца Гаррі.
Президент США Дональд Трамп відповів на публічний заклик Гаррі, герцога Сассекського, до Вашингтона діяти рішуче щодо війни в Україні.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, цитує Kyiv Independent.
"Принц Гаррі – як у нього справи? Будь ласка, передайте йому від мене вітання. Я знаю одне: принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі, але я ціную його поради", – сказав Трамп.
Напередодні, під час виступу за трибуною Київського Безпекового Форуму, Гаррі закликав до сильнішого лідерства США.
"Сполучені Штати відіграють виняткову роль у цій історії. Не лише через свою могутність, а й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка стала частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися", – сказав він.
Гаррі закликав США діяти рішучіше, назвавши це "моментом для американського лідерства". Він закликав Вашингтон продемонструвати, що він може "виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами не з милосердя, а з власної незмінної ролі у глобальній безпеці та стратегічній стабільності".