Трамп прокоментував заклик принца Гаррі виконати зобов'язання по Будапештському меморандуму

24 квітня 2026, 10:05
Трамп прокоментував заклик принца Гаррі виконати зобов'язання по Будапештському меморандуму
Американський президент сказав, що "цінує" пораду принца Гаррі.
Президент США Дональд Трамп відповів на публічний заклик Гаррі, герцога Сассекського, до Вашингтона діяти рішуче щодо війни в Україні.
 
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, цитує Kyiv Independent.
 
"Принц Гаррі – як у нього справи? Будь ласка, передайте йому від мене вітання. Я знаю одне: принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі, але я ціную його поради", – сказав Трамп.
 
Напередодні, під час виступу за трибуною Київського Безпекового Форуму, Гаррі закликав до сильнішого лідерства США.
 
"Сполучені Штати відіграють виняткову роль у цій історії. Не лише через свою могутність, а й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка стала частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися", – сказав він.
 
Гаррі закликав США діяти рішучіше, назвавши це "моментом для американського лідерства". Він закликав Вашингтон продемонструвати, що він може "виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами не з милосердя, а з власної незмінної ролі у глобальній безпеці та стратегічній стабільності".

 

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
