Американський лідер вимагає повернення авіабази Баграм під контроль США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Афганістану через авіабазу Баграм.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, якщо Афганістан не пристане на його умови, то зіткнеться з серйозними наслідками.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то стануться погані речі", – написав Дональд Трамп.

Зазначимо, що авіабаза Баграм станом на 2020 рік була найбільшою американською базою в Афганістані. Вона експлуатувалася Повітряними силами та армією Сполучених Штатів Америки.