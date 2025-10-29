Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп приїхав у Південну Корею

29 жовтня 2025, 10:57
Трамп приїхав у Південну Корею
Фото: EPA/UPG
Йому там вручили копію золотої корони і орден.
Південна Корея зустріла президента США Дональда Трампа в середу копією золотої корони та нагородила його "Великим орденом Мугунхва" – найвищою державною нагородою країни.
 
Про це пише Reuters.
 
Трамп прибув до Південної Кореї на завершальному етапі свого турне Азією, у межах якого він також відвідав Малайзію та Японію. Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і головою КНР Сі Цзіньпіном.
 
Американські та південнокорейські військові літаки супроводжували борт №1 під час заходу на посадку, а на злітній смузі президента США зустрічав військовий оркестр Південної Кореї, який виконав "YMCA", після чого відбувся гарматний салют.
 
Лі розраховує отримати від Трампа поступки в затяжних переговорах щодо зниження американських мит проти Південної Кореї, і намагається прихилити його, зокрема, похвалою за дипломатичні ініціативи щодо Північної Кореї.
 
За інформацією офісу Лі, Трампа нагородили "Великим орденом Мугунхва" як "миротворця" на Корейському півострові. Нагорода названа на честь національної квітки Південної Кореї – рожевого гібіскуса, відомого англійською як Rose of Sharon.
 
"Я хотів би вдягнути її прямо зараз", – сказав Трамп, коли йому вручили нагороду.
 
За словами південнокорейського посадовця, він став першим президентом США, який отримав таку відзнаку. Лі та Трамп зустрілися в музеї у місті Кьонґчжу – туристичному місті, відомому історичними гробницями й палацами з часів давнього королівства Сілла, яке правило приблизно третиною Корейського півострова до IX століття.
 
Трампу подарували також копію золотої корони Чхонмачхон. Оригінал, знайдений у гробниці в Кьонґчжу, є витвором тонкої роботи з високими золотими гребенями і підвісками у формі листя.
 
"Це символізує історію Сілла, яка підтримувала довготривалий період миру на Корейському півострові, а також нову еру мирного співіснування і спільного розвитку, задля якої працюватимуть разом США та Південна Корея", – йдеться у повідомленнях ЗМІ в перший день візиту.
 
Лідери провели робочий ланч, на якому подали салат з соусом "Тисяча островів" – жест, який, за словами офісу Лі, був виявом поваги до "історії успіху Трампа в його рідному Нью-Йорку". В меню також були місцеві страви "відповідно до вподобань президента Трампа". День завершиться спільною вечерею з лідерами В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Таїланду та Сінгапуру.

 

війна в УкраїніДональд Трампросія окупанти

Останні матеріали

Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється