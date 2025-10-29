Трамп приїхав у Південну Корею

Південна Корея зустріла президента США Дональда Трампа в середу копією золотої корони та нагородила його "Великим орденом Мугунхва" – найвищою державною нагородою країни.

Трамп прибув до Південної Кореї на завершальному етапі свого турне Азією, у межах якого він також відвідав Малайзію та Японію. Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Американські та південнокорейські військові літаки супроводжували борт №1 під час заходу на посадку, а на злітній смузі президента США зустрічав військовий оркестр Південної Кореї, який виконав "YMCA", після чого відбувся гарматний салют.

Лі розраховує отримати від Трампа поступки в затяжних переговорах щодо зниження американських мит проти Південної Кореї, і намагається прихилити його, зокрема, похвалою за дипломатичні ініціативи щодо Північної Кореї.

За інформацією офісу Лі, Трампа нагородили "Великим орденом Мугунхва" як "миротворця" на Корейському півострові. Нагорода названа на честь національної квітки Південної Кореї – рожевого гібіскуса, відомого англійською як Rose of Sharon.

"Я хотів би вдягнути її прямо зараз", – сказав Трамп, коли йому вручили нагороду.

За словами південнокорейського посадовця, він став першим президентом США, який отримав таку відзнаку. Лі та Трамп зустрілися в музеї у місті Кьонґчжу – туристичному місті, відомому історичними гробницями й палацами з часів давнього королівства Сілла, яке правило приблизно третиною Корейського півострова до IX століття.