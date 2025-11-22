Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп призначив спецпредставника для "мирного плану"

22 листопада 2025, 11:52
Трамп призначив спецпредставника для
Ден Дрісколл обійме посаду "спеціального представника" Трампа.

Президент США Дональд Трамп призначив нового спеціального представника, який займатиметься просуванням його "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Ним став Ден Дрісколл.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання із посиланням на американські джерела, Ден Дрісколл, який є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса, обійме посаду "пеціального представника" Трампа.
 
На тлі цього призначення планується візит делегації високопосадовців американських військових (групи генералів США) до москви наприкінці наступного тижня. Метою поїздки є безпосереднє обговорення деталей "мирного плану" з представниками кремля.
 
Російський диктатор путін підтвердив, що москва отримала копію американської пропозиції. У п’ятницю російський лідер заявив, що москва ознайомилася з документом і вважає, що він має потенціал для завершення конфлікту.
