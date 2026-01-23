Трамп публічно відкликав запрошення до "Ради миру" для прем'єра Канади
23 січня 2026, 08:33
У Давосі Карні заявляв, що світовий лад на основі правил більше не діє.
Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.
У зверненні Трамп назвав Раду миру організацією, яка стане "найпрестижнішою радою лідерів, яка коли-небудь збиралася".
"Шановний пане прем'єр-міністре Карні! Цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади", – написав Трамп.
У заяві Трамп не вказав причину такого рішення. Втім на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня прем'єр Канади заявив, що американська гегемонія, котра створювала умови, у яких інші країни могли почуватися безпечніше, більше не працює. Він закликав середні країни об'єднатися проти гегемонів, натякаючи, зокрема, на Сполучені Штати.
У відповідь американський президент під час виступу на форумі дорікнув Карні за те, що той "не дуже вдячний США", додавши, що "Канада існує завдяки США".