Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп публічно відкликав запрошення до "Ради миру" для прем'єра Канади

23 січня 2026, 08:33
Трамп публічно відкликав запрошення до
У Давосі Карні заявляв, що світовий лад на основі правил більше не діє.
Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади.
 
Про це повідомив президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.
 
У зверненні Трамп назвав Раду миру організацією, яка стане "найпрестижнішою радою лідерів, яка коли-небудь збиралася".
 
"Шановний пане прем'єр-міністре Карні! Цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади", – написав Трамп.
 
У заяві Трамп не вказав причину такого рішення. Втім на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня прем'єр Канади заявив, що американська гегемонія, котра створювала умови, у яких інші країни могли почуватися безпечніше, більше не працює. Він закликав середні країни об'єднатися проти гегемонів, натякаючи, зокрема, на Сполучені Штати.
 
У відповідь американський президент під час виступу на форумі дорікнув Карні за те, що той "не дуже вдячний США", додавши, що "Канада існує завдяки США".

 

Дональд ТрампКанада

Останні матеріали

Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється