Трамп: путін відчуває тиск і хоче завершення війни

Президент США запевнив, що обидва лідери прагнуть зупинити війну зараз.

путін відчуває тиск, а процес завершення війни росії проти України просувається набагато швидше, ніж люди вважають.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, путін все-таки відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори – подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", – зазначив Трамп.

Він додав, що планував це врегулювання як одне з найлегших у своїй практиці, оскільки добре знає як Зеленського, так і путіна. "Але ця ситуація, я думаю, набагато ближча до завершення, ніж люди уявляють. І президент путін хоче, щоб це закінчилося. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося звернутися до НАТО, і ми будемо обговорювати це", – наголосив він.

Трамп також запевнив, що обидва лідери насправді прагнуть зупинити війну зараз, попри продовження ударів по українських містах, і що між сторонами тривають переговори. Президент США зазначив, що "мав дуже вдалий дзвінок" і вважає сторони максимально близькими до фінального рішення.