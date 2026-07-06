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Трамп: путін відчуває тиск і хоче завершення війни

06 липня 2026, 17:59
Трамп: путін відчуває тиск і хоче завершення війни
Facebook / The White House
Президент США запевнив, що обидва лідери прагнуть зупинити війну зараз.

путін відчуває тиск, а процес завершення війни росії проти України просувається набагато швидше, ніж люди вважають.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, путін все-таки відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори – подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", – зазначив Трамп.

Він додав, що планував це врегулювання як одне з найлегших у своїй практиці, оскільки добре знає як Зеленського, так і путіна. "Але ця ситуація, я думаю, набагато ближча до завершення, ніж люди уявляють. І президент путін хоче, щоб це закінчилося. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося звернутися до НАТО, і ми будемо обговорювати це", – наголосив він.

Трамп також запевнив, що обидва лідери насправді прагнуть зупинити війну зараз, попри продовження ударів по українських містах, і що між сторонами тривають переговори. Президент США зазначив, що "мав дуже вдалий дзвінок" і вважає сторони максимально близькими до фінального рішення.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

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