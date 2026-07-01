Трамп розглядав відновлення війни з Іраном, але обрав переговори – WSJ

Частина радників пропонувала відмовитися від переговорів і "довести справу до кінця" військовим шляхом.

Трамп розглядав відновлення повномасштабної війни з Іраном, але зробив ставку на переговори.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, останніми днями президент США провів низку нарад із міністром оборони Пітом Ґегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, під час яких обговорювалися варіанти нових масштабних ударів по Ірану. Частина радників пропонувала відмовитися від переговорів і "довести справу до кінця" військовим шляхом.

Втім, Дональд Трамп вирішив не повертатися до повномасштабної кампанії. За словами джерел, він вважає, що нові масштабні атаки можуть зірвати дипломатичний процес і зменшити шанси на остаточне врегулювання питання іранської ядерної програми.

Також президент США заявив своїм помічникам, що не заперечує проти продовження переговорів із Тегераном і після 18 серпня, встановленого дедлайну для укладення ядерної угоди. Наразі Вашингтон, за його словами, обмежуватиметься точковими ударами у відповідь на порушення Іраном домовленостей.

У Білому домі наголосили, що Трамп віддає перевагу дипломатичному врегулюванню та вважає, що Ірану варто скористатися можливістю укласти взаємовигідну угоду зі США.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення бойових дій і відкриття Ормузької протоки. Документ передбачає 60-денний період для підготовки остаточної мирної угоди, а перший раунд технічних переговорів уже відбувся у Швейцарії.