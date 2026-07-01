Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп розглядав відновлення війни з Іраном, але обрав переговори – WSJ

01 липня 2026, 08:40
Трамп розглядав відновлення війни з Іраном, але обрав переговори – WSJ
Facebook / The White House
Частина радників пропонувала відмовитися від переговорів і "довести справу до кінця" військовим шляхом.

Трамп розглядав відновлення повномасштабної війни з Іраном, але зробив ставку на переговори. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, останніми днями президент США провів низку нарад із міністром оборони Пітом Ґегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, під час яких обговорювалися варіанти нових масштабних ударів по Ірану. Частина радників пропонувала відмовитися від переговорів і "довести справу до кінця" військовим шляхом.

Втім, Дональд Трамп вирішив не повертатися до повномасштабної кампанії. За словами джерел, він вважає, що нові масштабні атаки можуть зірвати дипломатичний процес і зменшити шанси на остаточне врегулювання питання іранської ядерної програми.

Також президент США заявив своїм помічникам, що не заперечує проти продовження переговорів із Тегераном і після 18 серпня, встановленого дедлайну для укладення ядерної угоди. Наразі Вашингтон, за його словами, обмежуватиметься точковими ударами у відповідь на порушення Іраном домовленостей.

У Білому домі наголосили, що Трамп віддає перевагу дипломатичному врегулюванню та вважає, що Ірану варто скористатися можливістю укласти взаємовигідну угоду зі США.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення бойових дій і відкриття Ормузької протоки. Документ передбачає 60-денний період для підготовки остаточної мирної угоди, а перший раунд технічних переговорів уже відбувся у Швейцарії.

СШАвійнаІранДональд Трамппереговори

Останні матеріали

Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється