Трамп розкритикував Францію та Британію через Близький Схід

Американський президент Дональд Трамп у вівторок вчергове виступив із різкою критикою на адресу ключових європейських союзників, Франції та Великої Британії, звинувативши їх у недостатній підтримці дій США на Близькому Сході.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Зокрема, він висловив обурення діями Парижа, стверджуючи, що Франція нібито заблокувала проліт літаків із військовим вантажем для Ізраїлю через свій повітряний простір.

"Франція проявила себе дуже некорисною… США це запам’ятають", — заявив американський лідер.

Окремо Трамп розкритикував Лондон, коментуючи ситуацію з постачанням авіаційного пального на тлі напруженості навколо Ормузької протоки. Він дорікнув Британії за відмову активніше долучатися до протистояння з Іраном.

Президент США закликав союзників діяти самостійніше, зокрема забезпечувати власні енергетичні потреби та активніше захищати свої інтереси в регіоні.

"Вам доведеться почати вчитися боротися самостійно", — наголосив Трамп, додавши, що Сполучені Штати не завжди будуть готові надавати підтримку.

Його заяви прозвучали на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та дискусій серед західних союзників щодо подальшої стратегії протидії Ірану.