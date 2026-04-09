Трамп шкодить НАТО більше, ніж кремль – президент Чехії

09 квітня 2026, 17:58
Трамп шкодить НАТО більше, ніж кремль – президент Чехії
Павел назвав жорсткі заяви з боку Трампа на адресу Альянсу "несправедливими".

Президент Чехії Петр Павел засудив критичні заяви Дональда Трампа на адресу союзників по НАТО, заявивши, що американський президент завдає альянсу більше шкоди, ніж господар кремля.

Про це повідомляє The Guardian.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося владіміру путіну за багато років", — сказав Павел.

Чеський президент наголосив, що НАТО засноване на принципах стримування та колективної оборони, і будь-які сумніви щодо єдності альянсу підривають його роль.

"У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль втрачається", — попередив він.

Павел також підкреслив, що критика Трампа не враховує головного, НАТО є оборонним альянсом, а не таким, що "автоматично надаватиме допомогу у війнах, які ведуться за межами його території".

За словами чеського президента, європейські союзники від самого початку не були поінформовані про цілі та операції щодо Ірану, і ніхто навіть не просив їх про співпрацю.

"Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО", — сказав Павел, назвавши це несправедливим.

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
