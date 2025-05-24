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Трамп у свій день народження організовує парад з нагоди 250-річчя армії США

24 травня 2025, 16:52
Трамп у свій день народження організовує парад з нагоди 250-річчя армії США
Фото: orlandolatino.blogspot
У параді візьмуть участь 6600 солдатів, 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів і 7 оркестрів.

Американскьий президент Дональд Трамп оголосив проведення у Вашингтоні, округ Колумбія, "грандіозного параду" на честь 250-річчя армії США 14 червня.

Про це він написав в соцмережі Truth Social.

"Два з половиною століття наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і вмирали, щоб зберегти нашу свободу, і тепер ми вшановуємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби і самопожертви", – йдеться у дописі. 

Глава Білого дому запросив американців по всій країні до участі у заході. 

Плани армії США щодо можливого військового параду на день народження президента Дональда Трампа в червні з нагоди 250-ї річниці створення армії США передбачають участь понад 6600 солдатів, 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів та, можливо, кілька тисяч цивільних осіб.

Річниця армії, яка 14 червня, якраз збігається з 79-м днем народження Трампа.

 
СШАпарад

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