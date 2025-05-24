Трамп у свій день народження організовує парад з нагоди 250-річчя армії США
Американскьий президент Дональд Трамп оголосив проведення у Вашингтоні, округ Колумбія, "грандіозного параду" на честь 250-річчя армії США 14 червня.
Про це він написав в соцмережі Truth Social.
"Два з половиною століття наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і вмирали, щоб зберегти нашу свободу, і тепер ми вшановуємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби і самопожертви", – йдеться у дописі.
Глава Білого дому запросив американців по всій країні до участі у заході.
Плани армії США щодо можливого військового параду на день народження президента Дональда Трампа в червні з нагоди 250-ї річниці створення армії США передбачають участь понад 6600 солдатів, 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів та, можливо, кілька тисяч цивільних осіб.
Річниця армії, яка 14 червня, якраз збігається з 79-м днем народження Трампа.