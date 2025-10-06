Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп закликав Ізраїль зупинити удари по Газі після суперечки з Нетаньягу

06 жовтня 2025, 13:08
Трамп закликав Ізраїль зупинити удари по Газі після суперечки з Нетаньягу
Фото: Yahoo Finanzas
Після дзвінка Трамп закликав Ізраїль зупинити авіаудари по Газі, а через три години Нетаньягу віддав відповідний наказ.

Президент США Дональд Трамп провів напружену телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Вони обговорювали його мирний план із припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Після того як Хамас відповів на мирну пропозицію Трампа словами "так, але", він розцінив це як гарну новину. Тоді він зателефонував Нетаньягу, щоб обговорити можливість досягнення угоди, однак той мав іншу думку.

"Бібі сказав Трампу, що святкувати тут нічого і що це нічого не означає", — повідомив американський чиновник, обізнаний із розмовою.

"Я не розумію, чому ти завжди такий, клятий песиміст. Це перемога. Прийми її", — різко відповів Трамп.

У закритих розмовах Нетаньягу наголосив, що розцінює відповідь Хамас як відхиляння плану Трампа, і хотів скоординувати зі США реакцію, щоб уникнути враження, ніби Хамас відповів позитивно. Натомість Трамп вважав фактичну відповідь угруповання «шансом» для укладення угоди.

За словами американського чиновника, під час дзвінка "атмосфера була значно напруженішою, і Трамп дратувався". Водночас обидві сторони змогли досягти домовленості.

"Зрештою, президент Трамп хоче миру, і це найважливіше. Адміністрація вже тісно співпрацює з Ізраїлем, щоб цього досягти", — сказав чиновник.

Після дзвінка Трамп закликав Ізраїль зупинити авіаудари по Газі, а через три години Нетаньягу віддав відповідний наказ.

Непрямі переговори між Хамас і Ізраїлем мають розпочатися в Єгипті вже у понеділок, 6 жовтня. У них візьмуть участь спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

30 вересня у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів із завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для Хамас та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Крім того, протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди Хамас повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль звільнить 250 ув’язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1 700 жителів Гази, яких було затримано після 7 жовтня 2023 року.

Дональд ТрампБеньямін НетаньягуСектор ГазиІзраїльХАМАС

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється