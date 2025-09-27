Трамп заявив про відкритість до дозволу Україні бити по росії – WSJ

Раніше адміністрація Трампа виступала категорично проти такого кроку.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН заявив, що відкритий до ідеї дозволити Україні завдавати ударів по території рф за допомогою американської далекобійної зброї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, під час переговорів Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати більше ракет великої дальності та дозволити їхнє використання проти цілей на території росії.

У відповідь Трамп нібито зазначив, що не заперечує проти цього, однак не дав жодних конкретних обіцянок щодо зняття чинних обмежень.

WSJ уточнює, що адміністрація Трампа наразі забороняє Україні використовувати американське далекобійне озброєння, зокрема ракети ATACMS, для атак по російській території.

Також джерела повідомляють, що вже наступного тижня українська делегація планує візит до Вашингтона, де мають відбутися переговори з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

В п’ятницю, 26 вересня, ми повідомляли, що Зеленський на зустрічі з Трампом попросив ракети Tomahawk для України.