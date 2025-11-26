Трамп заявив, що москва "погодилася на деякі поступки"

Президент США скасував дедлайн до Дня подяки щодо миру в Україні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами щодо завершення російсько-української війни для преси у літаку Air Force One.

Господар Білого дому більше не наполягає на дотриманні дедлайну щодо мирної угоди, який він раніше призначив на четвер, коли Америка святкує День подяки.