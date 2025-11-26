Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив, що москва "погодилася на деякі поступки"

26 листопада 2025, 08:07
Трамп заявив, що москва
Президент США скасував дедлайн до Дня подяки щодо миру в Україні.
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами щодо завершення російсько-української війни для преси у літаку Air Force One.
 
Про це пише Reuters.
 
Господар Білого дому більше не наполягає на дотриманні дедлайну щодо мирної угоди, який він раніше призначив на четвер, коли Америка святкує День подяки.
 
Також Трамп стверджує, що американська переговорна група "досягає прогресу з Україною та росією", а москва нібито "погодилася на деякі поступки". 
 
ЗМІ говорять про відсутність з боку Трампа інтересу щодо змісту положень потенційної мирної угоди: він готовий затвердити будь-який документ, аби лише росія та Україна якомога швидше його підписали. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється