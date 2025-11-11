Трамп зробив нову заяву про Україну і Третю світову війну

Він вчергове заявив, що йому вдасться покласти край війні рф проти України.

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що ситуація навколо України більше не загрожує перерости у світову війну.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться", - запевнив Трамп.

Принагідно він знову повихвалявся кількістю воєн, які йому вдалося завершити у світі.

Він додав, що взагалі не хоче воєн, не хоче воювати, однак, якщо це станеться, то США швидко і жорстко переможуть: "Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воювати. Якщо я у війні, ми швидко переможемо, і це буде жорстоко. Але знаєте що? Я не хочу воювати". Ще впродовж передвиборчої кампанії Трамп запевняв, що закінчить війну в Україні за 24 години, коли стане президентом США. З тих пір минув майже рік, але політику цього зробити так і не вдалось. Лише нещоднавно він визнав, що помилявся і закінчити війну в Україні не так легко, як йому раніше здавалося.

Після невдалих спроб домовитися про припинення війни Трамп вдався до погроз, примушуючи Україну піти на поступки рф. А 7 листопада Трамп заявив про значний прогрес в питанні завершення війни в Україні.