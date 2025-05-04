Трамп звільнив радника з нацбезпеки Волтца через спробу втягнути США у війну з Іраном — WP

Майкл Волтц, колишній спецпризначенець, неодноразово підштовхував адміністрацію до силових дій, зокрема — до удару по Ірану.

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Майкла Волтца не тільки через інцидент з додаванням журналіста до секретного чату в Signal, а й тому, що він спробував втягнути США у військовий конфлікт з Іраном.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Майкл Волтц, колишній спецпризначенець, неодноразово підштовхував адміністрацію до силових дій, зокрема — до удару по Ірану. За словами чиновників, він навіть координував позиції з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу ще до зустрічі того з Трампом, чим розлютив президента. У деяких посадовців склалося враження, що Волтц діє в інтересах Ізраїлю, а не США.

"Він хотів вести політику США в напрямку, який був неприйнятним для Трампа. Це дійшло до Трампа, і президент був цим незадоволений", — сказав один із посадовців.

Дональда Трампа не влаштовувала надмірна схильність Волтца до військового втручання. Та це кадрове рішення зменшує кількість альтернативних думок у найближчому колі Трампа, який призначає лише лояльних людей. Якщо під час першого президентства йому доводилося брати традиційних республіканців, то зараз він покладається на молодше покоління, для якого саме Трамп — головна фігура партії.

Держсекретар Марко Рубіо, який тимчасово замінив Волтца, також належить до традиційного крила республіканців, але він легше адаптується до нових підходів і активно підтримує позицію Трампа, зокрема у питанні росії та України. Стосовно його тимчасового призначення, то це змусило деяких чиновників у Білому домі замислитися, чи потрібна взагалі традиційна Рада нацбезпеки. Зараз вона може втратити вплив на зовнішню політику.

Остаточним приводом звільнити Волтца стало те, що він додав головного редактора The Atlantic, критично налаштованого до Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки у Signal. Там вони обговорювали майбутні удари по єменських хуситах. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.

Хоч речниця Білого дому Анна Келлі захищала використання Signal, частина команди вважає, що сам Трамп більше не потребує традиційної Ради нацбезпеки. На їхню думку, команда має працювати безпосередньо на президента, а не на інституції.

Тепер Марко Рубіо має обмежений простір для розбудови Ради нацбезпеки, яка зазвичай формується з досвідчених експертів. Зараз її головне завдання — реалізовувати волю президента.