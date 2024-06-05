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"Треба вбити росіян, щоб вони сюди не прийшли": ЗСУ радіють можливості завдати удару по рф – The Telegraph

05 червня 2024, 20:51
Фото: Генштаб ЗСУ
Глава штабу України заявив, що обмежений дозвіл Байдена вплине на ведення війни і планування контрнаступальних дій.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Telegraph.

ЗСУ на Харківському напрямку одностайно підтримують попри запізнення ухвалене рішення Заходу дозволити Україні бити переданою зброєю по військових цілях на території рф. 

"Солдати, які воювали за Вовчанськ, що був значною мірою зруйнований унаслідок відновлення нападу росії на Харківську область три тижні тому, заявили, що українське командування знало, де розташовані ключові цілі за кордоном. Але вони не змогли завдати по них ударів", - пише видання. 

Коли російські війська вторглися в Харківську область у травні, Україна не змогла розігнати зосередження військ або провести ефективний контрбатарейний вогонь, оскільки кремль атакував зі своєї території.

"Нам потрібно вбивати росіян, щоб вони сюди не приходили", - сказав військовий.

Разом з тим, відомо, що ЗСУ, як і раніше, залишаються у важких умовах, попри те, що боєприпаси після тривалої затримки знову почали надходити на фронт: російські війська все одно значно перевершують їх за озброєнням. 

The Telegraph також писав, що наступ рф на Харківщині остаточно провалився за всіма пунктами. На думку автора статті, наразі можна тільки здогадуватися, навіщо взагалі росіяни влаштували наступ на Харківщині 10 травня - спроба захопити Харків, створити буферну зону, або просто відволікти ЗСУ від Донбасу.

 
харківщинавійна в Україніудари по рф

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