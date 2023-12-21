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ПОЛІТИКА

Труднощі у ратифікації Швеції в НАТО за участю Угорщини та Туреччини — Reuters

21 грудня 2023, 14:54
Труднощі у ратифікації Швеції в НАТО за участю Угорщини та Туреччини — Reuters
Фото: Getty Images
За словами Орбана, серед депутатів у Будапешті немає великого бажання ратифікувати заявку Швеції.

Угоди між Туреччиною та Будапештом щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО немає, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан у четвер, 21 грудня. 

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, серед депутатів керівної партії в Будапешті немає великого бажання ратифікувати заявку Швеції. 

Вступ Швеції до Альянсу затримується — з усіх країн НАТО лише Туреччина та Угорщина поки не схвалили заявку Стокгольма.

У вересні Орбан казав, що Угорщина не поспішатиме ратифікувати вступ Швеції, що вказало про подальшу затримку процесу, який застряг у парламенті країни з минулого року.

"Не існує угорсько-турецької угоди щодо заявки Швеції на вступ до НАТО”, - заявив Орбан, додавши, що рішення про схвалення буде приймати лише угорський парламент, коли законодавці вирішать, що для цього настав час. 

Будапешт пояснює затримку схвалення заявки Швеції тим, що він називає неправомірними звинуваченнями з боку політиків Стокгольма у підриві демократичних прав.

Парламент Угорщини, який зараз перебуває на канікулах, відновить роботу приблизно в середині лютого.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у жовтні подав до парламенту країни протокол про схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. Однак Анкара досі не ратифікувала її. 

Турецький парламент, швидше за все, зрештою схвалить заявку Швеції, а формальні претензії були лише частиною ширшого кола питань, щодо яких Ердоган сподівався знайти порозуміння із західними партнерами.

Угорські чиновники тим часом неодноразово заявляли, що їхня країна не буде останнім членом НАТО, який підтримає заявку Швеції. Однак деякі опозиційні політики країни, які виступали за негайне схвалення заявки Швеції, вважають, що партія Орбана слідує графіку Анкари. На їхню думку, угорська керівна партія, ймовірно, діятиме тоді, як тільки стане зрозуміло, що голосування в турецькому парламенті дійсно неминуче.

Угорщина й раніше, здавалося, наслідувала приклад Туреччини, коли йшлося про розширення НАТО. Після затримок із ратифікацією заявки Фінляндії на вступ парламент Угорщини швидко проголосував за прийняття країни у березні, одразу після того, як Ердоган повідомив, що його уряд рухатиметься вперед у питанні ратифікації.

УгорщинаТуреччинаШвеціяНАТО

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