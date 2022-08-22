RSS
НОВИНИ

Три чверті українців підтримають повний розрив контактів з рф після завершення війни - опитування

Ольга
Матарикіна
92% українців вірять у перемогу України над росією
Три чверті українців підтримають повний розрив контактів з рф після завершення війни - опитування Фото: Українська Правда
Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з росією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.
 
Такі результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва із соціологічною службою Центру Разумкова з 5  по 12 серпня  2022 року.
 
Так, 86% респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. 42,5% вважають, що така са відповідальність лежить і на громадянах росії.
 
Водночас близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% - держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.
 
Попри війну, українці переважно позитивно думають про майбутнє України. Так, надія є найпоширенішим відчуттям в думках про майбутнє України - її відчувають 65,5% респондентів.
 
Також, за результатами опитування, 92% українців вірять у перемогу України над Росією.
 
31% з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року. 34% вважають, що вона настане через 1-2 роки. 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років. Ще 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі
 
Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) методом face-to-face.
 
У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.
 
Було опитано 2024 респондентів віком від 18 років.
 
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
 
 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2022 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.