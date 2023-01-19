Цього року німецький виробник зброї Rheinmetall може поставити в Україну більше 100 бойових танків

Також Rheinmetall може закупити та модернізувати кілька десятків британських танків.

Німецький виробник зброї Rheinmetall готовий передати Україні бойові танки Leopard 1, Leopard 2 і британську модель Challenger 1, пише Handelsblatt.

Також Rheinmetall може закупити та модернізувати кілька десятків британських танків в Омані. Вони можуть бути передані Україні пізніше цього року. За таких умов Бундесверу не довелося б відмовлятися від власного озброєння.

Окрім Challenger, Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2, стандартну зброю Бундесверу. Повідомляється, що зі старішої моделі Leopard 1 20 основних бойових танків можуть бути переобладнані та продані цього року та ще 80 протягом 20 місяців.

Також повідомляється, що Фленсбурзька збройна компанія FFG теж має на складі Leopard 1 і може модернізувати їх для України. При цьому поки не зрозуміло, яким чином основний виробник Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) може брати участь у можливій поставці.