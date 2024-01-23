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ЦРУ вербує агентів в росії через соціальні мережі (відео)

23 січня 2024, 18:02
ЦРУ вербує агентів в росії через соціальні мережі (відео)
Фото: з вільного доступу
Центральне розвідувальне управління США випустило російськомовне відео, де переконує співробітників російської розвідки перейти на бік США і працювати подвійними агентами.

Це відео ЦРУ запостило в соцмережі  (X) Twitter та YouTube.

У відео є звернення до патріотично налаштованих росіян, які працюють у розвідці і можуть почувати себе зрадженими через корупцію в еліті і погане забезпечення російських збройних сил.

Головний герой на відео це 35-річний чоловік, співробітник Головного розвідувального управління рф або ГРУ, який вважає себе патріотом, який любить росію і колись служив десантником.

"Чи вистачить у мене мужності протистояти цій зраді?", – питає чоловік, перш ніж сказати, що справжній ворог знаходиться всередині росії у вигляді корумпованого керівництва та еліти.

"Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу", - продовжує він.

"російський розвідник" каже, що його патріотизм підштовхнув його до дій і співпраці з ЦРУ, а фінальний кадр відео показує, як він зв'язується з ЦРУ мобільним телефоном.

"Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", – мовиться у відео ЦРУ.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення деяких росіян війною в Україні створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і що ЦРУ не збирається цю можливість втрачати.

 

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