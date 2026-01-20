Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна та Німеччина обговорили постачання ракет для ППО Patriot і IRIS‑T

20 січня 2026, 21:57
Фото: Ukrinform
Федоров повідомив, що розповів Пісторіусу про сьогоднішню масовану атаку рф.

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров у розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив можливість посилення протиповітряної оборони України. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Федоров повідомив, що розповів Пісторіусу про сьогоднішню масовану атаку рф. 

"Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою", – наголосив він, зазначивши, що передані Німеччиною IRIS-T і Patriot, а також її участь в купівлі американської зброї для України зігнали роль у відбитті цієї атаки. 

"Обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot.  Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання", – розповів Михайло Федоров. 

Також вони обговорювали участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів та питання артилерійських боєприпасів збільшеної дальності. 

"Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України – продовжити внески ФРН у "чеську ініціативу", – зазначив Федоров. 

Він зазначив, що внесок Німеччини на цей час становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік.

"Вдячний Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони.", – зазначив він. 

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Німеччина виділяє Україні додаткову допомогу в розмірі 60 млн євро на зимову та енергетичну підтримку.

НімеччинаМихайло ФедоровPatriotБорис ПісторіусIRIS‑T

