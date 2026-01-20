Трамп заявив, що слабкість Британії є підставою для контролю США над Гренландією

Трамп різко розкритикував рішення Великої Британії передати Чагоські острови Маврикію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа демонструє слабкість у питаннях безпеки, і саме це, на його думку, є однією з причин, чому Сполучені Штати мають взяти під контроль Гренландію.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп різко розкритикував рішення Великої Британії передати Чагоські острови Маврикію, назвавши його "актом повної слабкості" та "великою дурістю". За його словами, такі кроки лише заохочують Китай і росію, які, як стверджує президент США, "визнають лише силу".

"Подібні рішення союзників по НАТО є частиною довгого списку причин, чому з міркувань національної безпеки США повинні отримати контроль над Гренландією", — написав Трамп.

Окремо він згадав острів Дієго-Гарсія, де розташована спільна американо-британська військова база, звинувативши Лондон у тому, що той "без жодної причини" відмовляється від стратегічно важливої території.

Уряд Великої Британії у відповідь наголосив, що угода з Маврицієм не становить загрози безпеці та гарантує роботу військової бази на Дієго-Гарсії щонайменше на 99 років. У Лондоні також зазначили, що домовленість раніше підтримали США та інші союзники по розвідувальному альянсу Five Eyes.

Велика Британія формально погодилася передати контроль над Чагоськими островами Маврикію в жовтні 2024 року, залишивши за собою частину ключового острова Дієго-Гарсія.

У грудні 2024 року Дональд Трамп уперше заявив, що "володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Відтоді він неодноразово повторював цю тезу.

За даними Reuters, адміністрація Трампа також обговорювала можливість виплачувати мешканцям Гренландії від 10 до 100 тисяч доларів, щоб заохотити їх підтримати приєднання до США.

Після чергових заяв президента США Данія направила до Гренландії додаткову техніку та військових у межах навчань за участі європейських партнерів. У відповідь Трамп оголосив про намір із лютого запровадити мита проти восьми країн, які направили свої сили на острів, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.