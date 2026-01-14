Данія зміцнює військову присутність у Гренландії перед можливим розширенням сил

Значна частина інших сил данського війська, зокрема бойові підрозділи сухопутних військ, пов’язані військовими зобов’язаннями в країнах Балтії.

Міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Про це дізналася телерадіокомпанія DR.

Як стало відомо телерадіокомпанії, на першому етапі до Гренландії було направлено так звану передову команду. Її завдання, зокрема, полягає в тому, щоб забезпечити готовність логістики та місцевих умов до можливого прибуття основних сил пізніше.

Йдеться, серед іншого, про солдатів із підрозділів сухопутних військ, які мають посилити військову присутність Збройних сил Данії в Гренландії.

Значна частина інших сил данського війська, зокрема бойові підрозділи сухопутних військ, пов’язані військовими зобов’язаннями в країнах Балтії.

Телерадіокомпанія зазначила, що в аеропорт Нуука ввечері, 13 січня, приземлився літак Challenger данських ВПС.

Нагадаємо, якщо Штатам вдасться придбати Гренландію, то за неї можуть заплатити до 700 млрд доларів. Держсекретарю Марко Рубіо доручено у найближчі тижні підготувати пропозицію з покупки острова, це для президента Дональда Трампа є "високим пріоритетом".